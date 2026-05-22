Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin "İhtiyati Tedbir" Kararına Yaptığı İtirazı Reddetti

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği "ihtiyati tedbir" kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

CHP Genel Merkezi, Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultay'nın iptaline ilişkin kararındaki "ihtiyati tedbire" itiraz etti. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi söz konusu itirazı inceleyerek karara bağladı.

Daire, oy birliği ile itirazın reddine karar verdi. Kararda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) "Temyiz edilemeyen kararlar" başlıklı 362. maddesinin 1/f maddesi uyarınca geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar yönünden temiz yoluna başvurulamayacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Belirtilen yasal hükümler çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde, Dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması, HMK'nın sistematiği içerisinde istinaf mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmaması ve ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."

