CHP Kilis'te 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Düzenleyecek

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin yarın saat 16.00'da Kilis'te düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinge ilişkin, "Yarın millet iradesinin sesi Kilis'ten tüm Türkiye'ye yankılanacak" ifadesini kullandı.

CHP yarın Kilis'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Miting öncesi açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel şunları kaydetti:

"Yarın millet iradesinin sesi Kilis'ten tüm Türkiye'ye yankılanacak. İrademizi, adaleti ve demokrasiyi darbecilere teslim etmeyeceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe kazanana kadar meydanlarda direneceğiz. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. 16 Kasım Pazar 16.00 Cumhuriyet Meydanı." dedi.