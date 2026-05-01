CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı oldu

CHP Kayseri İl Başkanı avukat Ufuk Ozan Gözbaşı oldu.

Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısıyla CHP Kayseri İl Başkanlığı bayrağını büyük bir sorumlulukla devraldığını belirtti.

Bu değişimin sadece bir nöbet değişimi değil, gençliğin enerjisiyle harmanlanmış, sarsılmaz bir yeniden doğuşun iradesi olduğunu dile getiren Gözbaşı, "Bugünden itibaren il başkanlığı olarak herkese eşit mesafede duracak, liyakati ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim sergileyeceğiz. Rehberimiz parti tüzüğümüz, sönmez ışığımız ise cumhuriyetimizin kurucu ruhudur. Gençliğimizin getirdiği tükenmez dinamizmle, Kayseri'nin her mahallesinde, her sokağında ayak izimiz olacak. Dinlenmeyeceğiz, durmayacağız, yorulmayacağız." ifadelerini kullandı.