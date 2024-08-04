Üye Girişi
Haberler

CHP Kadın Kolları Kurultayında Başkanlık İçin İki Aday Yarışacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç'ın ardından Merve Kır da Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışacak.

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç'ın ardından Merve Kır da Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışacak.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kadın Kolları Başkan adaylarından eğitimci Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç, kurultay başlamadan önce adaylıktan çekilmişti.

Edinilen bilgiye göre, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır da Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Merve Kır'ın çekilmesiyle kurultayda yarışacak iki aday kaldı. Kurultayda yarış, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka arasında geçecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aylin Nazlıaka Birsen Temir Merve Kır Politika Güncel Haberler

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

 CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

 Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title