CHP Kadın Kolları Kurultayında Başkanlık İçin İki Aday Yarışacak

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç'ın ardından Merve Kır da Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışacak.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kadın Kolları Başkan adaylarından eğitimci Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç, kurultay başlamadan önce adaylıktan çekilmişti.

Edinilen bilgiye göre, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır da Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Merve Kır'ın çekilmesiyle kurultayda yarışacak iki aday kaldı. Kurultayda yarış, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka arasında geçecek.