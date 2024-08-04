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CHP Kadın Kolları Kurultayında Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç'tan çarpıcı açıklama

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CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, erkeklerin kadınların seçimine karışmaması gerektiğini belirtti.

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, "Biz burada CHP erkek kolu seçimi yapmıyoruz. O yüzden CHP'ye birçok erkekler buna çok heveslenmiş olmalı ki çok istiyorlarsa bizler daha sonra onlara erkek kolu kurabiliriz. Kadınların seçimine karışmasınlar" diye konuştu.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla bugün Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, kurultayda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aile. Biz büyük bir aileyiz. Kimse kimsenin burada düşmanı değil. Kimse kimse için öteki değil. Biz sadece bir seçim yapıyoruz. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi erkek kolu seçimi yapmıyoruz. O yüzden CHP'ye birçok erkekler buna çok heveslenmiş olmalı ki çok istiyorlarsa bizler daha sonra onlara erkek kolu kurabiliriz. Ama kadınların seçimine karışmasınlar.

Şuradaki terazi ne? Sıradan bir terazi görüyorsunuz değil mi? Aslında o terazi ne? Bu topraklarda kadındır adaletin terazisi. O yüzden bu topraklarda adaletin de sahibi CHP'dir. Kimse burada bize antidemokratik seçim yapmamızı istemesin, zorlamasın. Bir haftadır gördüğümüz baskılar karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Doğru şeyler değildir. Düşman mı arıyoruz? AKP orada, enerjimizi oraya verelim."

Kaynak: ANKA / Güncel

Aylin Nazlıaka Birsen Temir Politika Güncel Haberler

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