CHP Kadın Kolları, 3 bin 195 kadın ölümüne dikkat çeken pankartı Genel Merkez'e astıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Kadın Kolları, 25 Kasım için Genel Merkez'e kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkat çeken pankart astı. Pankartta, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sonrası 3 bin 195 kadının öldürüldüğü ve 6284'ü etkin uygulatana kadar mücadeleden vazgeçilmeyeceği belirtildi.
(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkati çekmek amacıyla öldürülen kadınların fotoğrafları ile "6284'ü etkin uygulatana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart asıldı.
CHP Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddete genel merkez binasına asılan pankartla dikkati çekti.
CHP Genel Merkezi'nin ana girişinin üzerine asılan pankartta, " İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından 3 bin 195 kadın öldürüldü. 1750 kadın cinayeti, 1445 şüpheli kadın ölümü... 6284'ü etkin uygulatana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.