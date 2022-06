CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: "Sandığın Dibinde Olacaklar" - Haberler

Menderes'te esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Esnaf, AKP iktidarının ülkeyi soktuğu ekonomik buhran yüzünden iyice sıkıntıda ve dertli. Kendileri de bunu biliyor ama görmezden geliyorlar. Kabullendiklerindeyse artık çok geç olacak. Çünkü o zaman sandığın dibinde olacaklar" dedi.

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, haftalık olağan toplantısını dün Menderes'te yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, toplantı öncesi ilçede belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler ile birlikte esnaf ve yurttaşları dinledi.

Esnaf ziyaretleri sonrası yazılı açıklama yapan Yücel, şunları kaydetti:

"Üzülerek ifade ediyorum ki, Menderes'te gördüğümüz tablo da diğer ilçelerdekiyle aynı. Esnafın çoğu gün boyunca dükkanlarına sadece birkaç kişinin geldiğini, insanların fiyatları duyunca en temel ihtiyaçları bile almaktan vazgeçtiğini söylüyor. Zaten ağır pandemi sürecinde yalnız bırakılan esnafımız, AKP iktidarının ülkeyi soktuğu ekonomik buhran yüzünden iyice sıkıntıda ve dertli. Televizyonlarda millete, Gezi Parkı eylemlerine katılanlara ağıza alınmayacak hakaret edenlerin, esnafın ve memleketin sorunlarıyla ilgili sağır ve dilsizi oynadığını gören esnafımız bu iktidara ders vereceği seçim gününü beklediğini ifade ediyor. Halkın bu kadar sıkıntıda ve çaresiz bırakıldığı bir ortamda iktidar mensuplarının böylesine vurdumduymaz ve umursamaz olması da halkın ve ülkenin gerçeklerinden ne kadar koptuklarını ve kendilerinin de iktidarlarının sona ereceğini bilmelerindendir. CHP İzmir olarak biz tüm ilçelerimizde tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları dinlemeye, dertlerine yerel yönetimlerimiz kanalıyla çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bu ülkede bu millette sahipsiz değil. AKP'nin yaptığı gibi milletimize sırtımızı dönmedik, dönmeyeceğiz."

"ÇIRPINDIKÇA BATIYORLAR"

Türkiye'nin gündeminin yoksulluk ve fahiş zamlar olduğunu söyleyen Yücel şöyle devam etti:

"Biz her gün farklı bir ilçemizde kadınlarımız, gençlerimiz, çiftçimiz esnafımız ve iş insanlarımızla görüşüyor, dertlerini dinliyoruz. Konuştuğumuz hiç kimse hayatından memnun değil. Bundan önce hep AKP'ye oy vermiş olan vatandaşlarımız bile bu iktidardan çoktan vazgeçmiş. Onlar da kandırıldıklarını, unutulduklarını ve bu iktidarın vaktini çoktan doldurduğunu düşünüyor. Memlekette 20 yıldır iktidarda olup da kötü giden her şeyin sorumluluğunu muhalefete, dış güçlere atarak yeniden iktidara geleceklerini sanmalarını vatandaşlarımız hayretle karşılıyor. Son zamanlarda, AKP'lilerin İzmir'de de çok sık yapmaya çalıştıkları gibi, bu derin kriz ve yoksulluk konuşulmasın diye, CHP'li belediyelere sistemli bir saldırı var. Bu ülkede yaşanan tüm sorunların en büyük sebebi, AKP iktidarının basiretsiz ve liyakatsiz yöneticilerinin uyguladığı politikalar ve sarayın 'Her şeyi ben bilirim' inadıdır. Ekonomide, dış politikada, tarımda, eğitimde ülkenin dibe vurmasını sağlayan bu anlayış, 'CHP'li belediyeler üzerinden bir algı yaratır mıyım, bir kez daha vatandaşı kandırır mıyım?' ümidiyle düştüğü bataklıkta çırpındıkça daha da dibe batıyor. Kendileri de bunu biliyor ama görmezden geliyorlar. Kabullendiklerindeyse artık çok geç olacak. Çünkü o zaman sandığın dibinde olacaklar."

10 AYRI GRUP 42 MAHALLEYE GİTTİ

CHP İzmir il başkanlığının Menderes'te yürüttüğü çalışmada il başkan yardımcıları, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları ile gençlik kollarından oluşan 10 ayrı grup, 42 mahallede yurttaşlarla buluştu. CHP İzmir İl Başkanlığı'nın, bir sonraki ilçe ziyaretinin ise Torbalı'da olacağı belirtildi.

ANKA / Güncel