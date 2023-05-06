CHP İL BAŞKANININ PARK HALİNDEKİ ARACININ YANINDA HAVAYA ATEŞ AÇAN 2 KİŞİYE GÖZALTI

ELAZIĞ'da CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'ın park halindeki aracının yanına gelip, havaya ateş açan 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak'ta meydana geldi. CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran'ın park halindeki aracının önüne gelen 2 kişi, tabancayla havaya 7 el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Dün akşam saatlerinde İl Başkanımızın şahsına ait makam aracı, park halindeyken kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Aracın önüne gelen şahıslar, havaya 7 el ateş ettikten sonra kaçmış. Konu emniyet ekiplerine bildirildikten sonra gerekli çalışmalar yapıldı ve şahıslar yakalandı. Emniyet personelimize teşekkür ediyorum. Bu tip olaylar, seçim atmosferini daha çok germektedir. Tüm yetkili birimlerimizin daha özverili ve gayretle çalışması gerekmektedir" dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)