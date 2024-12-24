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CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Emekçilerin Katledilmediği Bir Düzeni CHP Kuracak"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bu iktidarı değiştireceğiz. İşçiden, emekten yana bir iktidar gelecek. İş güvenliğine gerekli önemi verecek, kardan önce iş güvenliği sağlanacak. Söz veriyoruz; emekçilerin teker teker ya da toplu olarak katledilmediği bir düzen mümkün. Bunu da CHP kuracak" ifadesini kullandı.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bu iktidarı değiştireceğiz. İşçiden, emekten yana bir iktidar gelecek. İş güvenliğine gerekli önemi verecek, kardan önce iş güvenliği sağlanacak. Söz veriyoruz; emekçilerin teker teker ya da toplu olarak katledilmediği bir düzen mümkün. Bunu da CHP kuracak" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Karesi ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin olarak, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde özel bir mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada 12 emekçi hayatını kaybetti. 5 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." dedi. Özel, bölgeye bir heyet görevlendirdiklerini belirterek, 2012'de Afyonkarahisar, 2020'de Hendek, 2023'te Elmadağ'da meydana gelen patlamaları hatırlattı. Özel, "Türkiye'de milyonlarca emekçi iş yerlerine gidiyorlar. Kimi yerin yedi kat dibinde madene iniyor. Kimisi burada olduğu gibi ağırlığı kadın olan işçiler fişek doldurmak gibi işlerde çalışıyorlar. Kimi son derece riskli bir yerde çalışıyor. Onların evlatlarının, analarının, babalarının güvenebilecekleri tek merci var; devletin iş güvenliği konusunda almış olması gereken önlemler, yapmış olması gereken denetimler. Bu çağda gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde böyle kazalar, patlamalar ve böylesine hiç yoktan ölümler olmuyor. Kimsenin evladı sabah öpüp işe yolladığı annesinin birazdan çalıştığı yerde 11 arkadaşıyla birlikte havaya uçacağını o güzel yüzünü tanımak için ailesinin bile teşhis yapamayacak hale gelmesini hak etmiyor" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Emekçilerin katledilmediği bir düzen mümkün"

"Hiçbir anne, baba, böyle acıları hak etmiyor. Türkiye'de böyle acılar yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. İki aydır yönetiyor olsanız kimse sizi bu kazadan sorumlu tutmaz ama 22 yıldır sendikalar geliyor işçi sağlığı, iş güvenliği diyor. Ana muhalefet partisi kurduğunuz sistemde patronunun maaşını ödediği iş güvenliği uzmanı olmaz. Aynı maaşı havuza yatırsınlar, havuzdan görevlendirme olsun, iş güvenliği uzmanıyla işveren arasındaki bağ ortadan kalksın.

22 yıldır ülkeyi yönetiyorsanız, size şunu sorarlar; 22 yılda 34 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. Bu ülkede iş kazasında ölüm o kadar sıradan ve teker teker olunca o kadar anlamsız, rakamlar bir araya geldiğinde o kadar ürpertici ki... Soma faciası. Akşamını hatırlasın herkes. Unutursak yüreğimiz kurusun. Ak Parti iktidarında 113 Soma faciası olmuş. Birer birer ölmek suç değil ki ya da 10'ar 10'ar... 301'i birden öldüğünde hepimiz birden konunun üzerine eğiliyoruz. Bu rakamları iktidara hatırlatmak, iktidarları boyunca 34 bin kişi öldü ama şunu söyleyemiyor; '22 yıl önce şu kadar ölüyordu şimdi azaldı.' Azalmıyor. Aileleri müsterih olsunlar acılarını hep birlikte yaşayacağız. Ama bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar da sonuna kadar bu işi takip edeceğiz. Burada vereceğim söz şudur; bu iktidara bir şey yaptırma imkanı yoktur. Çünkü onun tercihi bellidir. O patron biraz daha para kazanacak bir sistem varsa onu tercih ediyorlar. 'Önce iş güvenliği' sadece duvarda yazan bir tabela. Önce patronun karlılığı bu ülkede. Bu iktidara bunu yaptıramazsınız. Yapacağımız iş; bu iktidarı değiştireceğiz. İşçiden, emekten yana bir iktidar gelecek. İş güvenliğine gerekli önemi verecek, kardan önce iş güvenliği sağlanacak. ve güvenli yerlerde çalışılacak. Çalıştıranın da içi rahat olacak, çalışanın da ailesinin de içi rahat olacak. Söz veriyoruz; emekçilerin teker teker ya da toplu olarak katledilmediği bir düzen mümkün. Bunu da CHP kuracak."

"Helikopter kazasında üzerimize düşeni yapacağız"

Özel, yarın İkinci Cumhurbaşkanı'nın İsmet İnönü'nün 51'inci ölüm yıldönümü olduğunu belirterek, İnönü'yü parti heyetiyle birlikte Anıtkabir'de mezarı başında anacaklarını ifade etti. Özel, Muğla'da pazar günü meydana gelen helikopter kazasını anımsatarak, "Orada da son derece şüpheli bir durum var. Kalkmaya zorlanan bir helikopter. Ne için görev yaptığı konusu, bu görevin ne kadar doğru olduğu, ne kadar sağlıklı icra edildiği meseleleri hepsini hem ilgili ailelerle, mesai arkadaşlarıyla o görevi daha önce icra etmiş olanlarla çalışıyoruz. Bu konuda da CHP olarak üzerimize düşeni yapacağız" ifadesini kullandı.

"Bu Meclis çaresizlerin son çaresi olma durumunu koruyacaktır"

Özel, "İliç faciasında 9 işçimiz yaşamını yitirdi. Onlardan birisi Uğur Yıldız. Annesi, ailesi burada. Anagold firmasının işletildiği maden ocağında binlerce metreküp siyanürlü toprak kaydı. Bu konuyla ilgili CHP meseleyi hem insani hem çevre hem madencilik politikaları yönünden en doğru yerden takip etti. O günlerde bilirkişi görevlendirdi mahkeme. Bilirkişi dedi ki 'burada bu kadar çok liç oluşmasının sebebi kapasite arttırımıyla ilgili izin. Bu izni verenler sorumlu.' Baktık kim vermiş? En kıdemli imza Murat Kurum'a ait. O sıralar İstanbul Büyükşehir'e aday şimdi bakan oldu tekrar. ve mahkeme bu raporu alıyor. Diyor ki; 'Bu raporda sorumluluklarını söylemişsiniz. Yüzdelerini de belirleyin'. ve raporu bilirkişiye yollayacak ama diyor ki 'bu bilirkişiye yollamayım da yeni bir bilirkişiye yollayayım.' O yeni bilirkişi nasıl oluyorsa durumu yeniden değerlendiriyor. ve kapasite arttırımını verenleri sorumlu görmüyor. Birinci bilirkişi sorumlu görüyor, oran yazmadı diye geri yolluyorlar. Ama onlara değil başkasına yolluyorlar. O ayarlanmış yeni makul muteber Kurum'u kollayacak AK Parti'yi üzmeyecek rapor geliyor. Şimdi Uğur Yıldız'ın annesi bu duruma itiraz etmek üzere gerekli itirazları yargı yoluyla yaptılar. İtirazını dile getirmek üzere bu Meclis'e gelmiş. Bu Meclis çaresizlerin son çaresi olma durumunu koruyacaktır. CHP'de her zaman yaptığı gibi Uğur'un annesi diyor ki 'Evladımın sesini siz duyurursunuz.' Biz duyuracağız. Evladına da biz sahip çıkacağız" diye konuştu.

(SÜRECEK)

CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel:
Kaynak: ANKA / Güncel
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