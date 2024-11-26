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CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel Anket Sonuçlarını Açıkladı: İsrail'le Ticaret Bitti Dediler, Millet Bu İkiyüzlülüğe İnanmıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin kesildiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, '’Üçüncü ülkelerden dolanarak, hiç utanmadan Filistin’e yolluyormuş gibi belge düzenleyip İsrail’le ticareti devam ettirdiler’’ dedi.

(TBMM) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin kesildiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Üçüncü ülkelerden dolanarak, hiç utanmadan Filistin'e yolluyormuş gibi belge düzenleyip İsrail'le ticareti devam ettirdiler" dedi.

Ak Parti İktidarı, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim sonrası İsrail ile ticari ilişkilerin devam ettirilmesi nedeniyle muhalefet ve toplumun tepkisiyle karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile İsrail'in ticareti sürdürdüğü iddialarını dile getirenleri eleştirmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin kesildiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özel, İsrail ile ticaret konusunda yapılan kamuoyu araştırmalarını işaret ederek, iktidarın İsrail ile ticaretin kesildiği söylemine toplumun da inanmadığının altını çizdi. Özel, şunları kaydetti:

"Bu kürsüden defalarca Filistin'e, sahip çıkarken, Filistin'deki insalık dramını soykırımı katliamı kınarken hep şunu söyledik: 'Siz bir yandan Filistin'e ağlıyorsunuz ama bir yandan İsrail'le ticaret yapıyorsunuz. Adamı yardan ittiriyorsunuz, anasına taziyeye koşturuyorsunuz' dedik. Dedik ki 'İsrail'le ticareti kesin!' Önce 'yapmıyoruz' dediler. Mart ayında kanıtlarıyla ıspatlandı. Nisan ayında bir yazı yazdılar 'İsrail'le ticareti bitirdik' dediler. Eylül ayında burada anlattım, gemide giderken belge değiştirerek Yunanistan'a gidiyordu da, Yunanistan'a gitmiş, oradan İsrail'e gitmiş gibi yaparak, üçüncü ülkelerden dolanarak, hiç utanmadan Filistin'e yolluyormuş gibi belge düzenleyip, sanki Filistin'e gemi gidebiliyormuş gibi İsrail'le ticareti devam ettirdiler.

Bu konuda hiç utanmadan sıkılmadan da çıkıp İsrail'le ticaret bir yalan dediler. Saygın bir araştırma kuruluşu merak etmiş, demiş ki, 'Türkiye'nin İsrail'le ticaretinin devam ettiğine dair tartışmalar kamuoyunda sürüyor, sizin bu konudaki görüşünüz hangisine yakındır?' 'İsrail'le ticaret devam ediyordur' diyenler toplumun yüzde 79.7'si. 'Ticaret devam etmiyordur' diyenler toplumun yüzde 20'si. Tayyip Bey'e inananlar yüzde 20, inanmayanlar yüzde 80. Ak Parti seçmeninde inananlar yüzde 40, inanmayanlar yüzde 60. MHP seçmeninde inananlar yüzde 25, inanmayanlar yüzde 73. CHP'de, DEM seçmeninde, İYİ Parti seçmeninde (inanmayanların oranı) yüzde 94'lerde. Son seçimde oy verdikleri partiye göre oran bu.

İkinci soru, 'Türkiye İsrail ile ticarete devam etmeli midir?' 'Etmelidir' diyen yüzde 18, 'etmemelidir' diyen yüzde 82. Ak Parti'de 'etmelidir' diyen yüzde 20, 'etmemelidir' diye yüzde 80. MHP'de aynı. Tayyip Bey, bağımsız bir araştırma şirketi sormuş. Gördüm, dikkatimi çekti, koydum. Şimdi size söylüyorum güvendiğiniz üç şirkete yaptırın anketi, millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor? Millet sizin gibi mi bizim gibi düşünüyor görelim bakalım. En güvendiğin üç şirkete yaptır, çıkar göster. Abonelik sistemiyle çalışan bütün şirketlere çağrımdır. Bu iki soruyu sorun, millet bu ikiyüzlülüğe inanıyor mu ve ikiyüzlülüğe geçit veriyor mu bir görelim bakalım. Tayyip Bey, hodri meydan. Sen mi doğru söylüyorsun, biz mi doğru söylüyoruz? Millet senin gibi mi bizim gibi mi düşünüyor bizim gibi mi düşünüyor? Hodri meydan bakalım görelim!"

Saadet Partisi'nin (SP) haftasonu düzenlenen 9'uncu Olağan Kongresi'nde de "Katil İsrail, iş birlikçi AKP" sloganlarının atılması dikkat çekmiş SP'nin önceki Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuşmasında "Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar" demişti.

SÜRECEK

Kaynak: ANKA / Güncel
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