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CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki

Güncel Haberler

CHP grup toplantısı bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak yapıldı. Deprem sonrası çalışmaların da ele alındığı toplantıda CHP TBMM grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.

CHP grup toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı.

CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki

SEÇİMLER DE ELE ALINDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı toplantıda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" hazırlıkları görüşüldü.

CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki

"GENEL BAŞKANIMIZ TAM YETKİLENDİRİLMİŞTİR"

CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir" dedi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Güncel Haberler

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