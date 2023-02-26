CHP grubundan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki
Güncel Haberler
CHP grup toplantısı bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak yapıldı. Deprem sonrası çalışmaların da ele alındığı toplantıda CHP TBMM grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.
CHP grup toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı.
SEÇİMLER DE ELE ALINDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı toplantıda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" hazırlıkları görüşüldü.
"GENEL BAŞKANIMIZ TAM YETKİLENDİRİLMİŞTİR"
CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir" dedi.