CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya uğrayan DEM Parti Grup Başkanvekili'ni ziyaret etti

(TBMM)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Partili milletvekillerinin saldırısında yaralanan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Yaşananlarla ilgili üzüntülerini ileten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM çatısı altında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özel, "Eskiden biz çocuklarımızı merak ediyorduk. Şimdi çocuklar bizi merak ediyor bir şey var mı diye. Meclis bu hale geliyorsa, iktidar partisinin öz eleştiri yapması lazım. Saldırganlık kimden gelirse gelsin kabul edilemez ama tüm yetki elinde olan bir partinin saldırganlaşması tamamen rezalet ve tükenmişliğin itirafıdır" diye konuştu.

Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.