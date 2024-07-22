CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Türkler'i anma paylaşımı yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i ölümünün 44'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anma mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i ölümünün 44'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Türkiye'de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK'in kurucu Genel Başkanı #KemalTürkler'i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum."