CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a Gitti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da son yaşananların ardından bugün İstanbul'a gitti. Mahkeme kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özel'i havalimanında karşıladı.

CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından yönetime görevlendirilen eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Sarıyer'deki Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak düzenlenen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geldi.

CHP Lideri Özel, bugün İstanbul'a gitti. Özel, mahkeme kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılan İl Başkanı Özgür Çelik tarafından havalimanında karşılandı. Çelik'e; CHP kurmayları, milletvekilleri ve PM üyeleri de eşlik etti.

CHP Lideri Özel, saat 14.00'te CHP'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek olan çelenk koyma törenine katılacak. Özel törenin ardından Ankara'ya dönecek.