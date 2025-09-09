Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a Gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yaşanan gelişmeler sonrası geçici olarak görevden uzaklaştırılan İl Başkanı Özgür Çelik tarafından havalimanında karşılandı. Özel, CHP'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere İstanbul'da bulunuyor.

CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından yönetime görevlendirilen eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Sarıyer'deki Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak düzenlenen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geldi.

CHP Lideri Özel, saat 14.00'te CHP'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek olan çelenk koyma törenine katılacak. Özel törenin ardından Ankara'ya dönecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
