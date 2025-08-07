CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı Davası Başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, kasten yaralama suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Tengioğlu hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Tengioğlu hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
