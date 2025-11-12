CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Muazzez Abacı için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı'nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.