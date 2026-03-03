Haberler

İsrail'de Cnn Türk Ekibine Gözaltı... CHP Genel Başkanı Özel: "Bu Hukuksuz Uygulamayı Şiddetle Kınıyor, İvedilikle Düzeltilmesini Bekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik uygulamayı kınadı ve basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için acil önlemler talep etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İsrail'de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, İsrail'de yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"İsrail'de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz. Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz. Bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için Dişişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalı, tedbirleri almalıdır."

Kaynak: ANKA
