Özgür Özel, Barcelona'da Andreas Babler ile Görüştü

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(BARSELONA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere geldiği Barselona'da, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Şansölye Yardımcısı Andreas Babler ile görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısına katılmak üzere dün İspanya'nın Barselona kentine geldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 4 bini aşkın ilerici lider, aktivist, akademisyen, sendikacı ve siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantı kapsamında, CHP Lideri Özel, yarın katılımcılara hitap edecek.

Bugün toplantının düzenlendiği Gran Via Fuar'a gelen Özel ve beraberindeki CHP heyeti, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Özel, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı ve Şansölye Yardımcısı Andreas Babler bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.

Görüşme sonunda Özel, Babler'e Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin ve portresinin yer aldığı madalyon hediye etti.

Kaynak: ANKA