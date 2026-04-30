CHP Genel Başkanı Özel'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırının "haydutluk" olduğunu belirtti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini vurguladı.

"İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur." ifadesini kullanan Özel, dünyanın, bu pervasız saldırı karşısında susmaması, uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.

İçinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu'nun yanında olmaya, soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceklerini bildiren Özel, AK Parti iktidarının Filistin'in yanında olduğunu söylemesinin samimiyetsizlik olduğunu iddia etti.