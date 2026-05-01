CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "62'nci Kuruluş Yıl Dönümünde Çağrımız Nettir, Trt, Kuruluş Felsefesine Geri Dönmeli"

Güncelleme:
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) 62'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Çağrımız nettir, TRT, kuruluş felsefesine geri dönmeli, şeffaf, çoğulcu ve tarafsız kamu yayıncılığı anlayışını yeniden benimsemelidir. Çünkü TRT hiçbir siyasi partinin değil, milletin kurumudur. Gerçek kutlama, ekranlarında her görüşün özgürce yer bulduğu, halkın vergisinin yine halka hizmet ettiği ve TRT'nin yeniden halkın TRT'si olduğu gün yapılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT'nin 62'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"62 yıl önce, tarafsız, objektif habercilik yapmak, vatandaşın sesi olmak ve kamu yararını gözetmek amacıyla kurulan TRT, bugün ne yazık ki kamu yayıncılığı kimliğinden uzaklaştırılmıştır. 86 milyonun vergileriyle yayın yapan TRT'nin, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gerekirken, iktidarın propaganda aracına dönüşmesi, kara propagandanın ve dezenformasyonun merkezi haline gelmesi, muhalif sesleri ekranlardan dışlaması ve tek taraflı yayın anlayışını benimsemesi kabul edilemez."

62'nci kuruluş yıl dönümünde çağrımız nettir, TRT, kuruluş felsefesine geri dönmeli, şeffaf, çoğulcu ve tarafsız kamu yayıncılığı anlayışını yeniden benimsemelidir. Çünkü TRT hiçbir siyasi partinin değil, milletin kurumudur. Gerçek kutlama, ekranlarında her görüşün özgürce yer bulduğu, halkın vergisinin yine halka hizmet ettiği ve TRT'nin yeniden halkın TRT'si olduğu gün yapılacaktır."

Kaynak: ANKA
