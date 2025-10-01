Haberler

CHP Dodurga İlçe Başkanlığına Süleyman Başar Seçildi

Dodurga Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, 61 delegenin oy kullandığı seçimde Süleyman Başar, 37 oy alarak CHP Dodurga İlçe Başkanı seçildi. Mevcut başkan Mustafa Soysal ise 22 oy aldı. Yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Yönetim kurulu ise Yüksel Arslan, Zeynep İşli, Hediye Kavalcı, Leyla Ertaş, Ali Karakaş, Osman Çınar, Mustafa Kayabaşı, Şükrü Kiremitçi, Zeynep Yücel ve Mustafa Karademir'den oluştu.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
