CHP'den Temizlik Sorununa Meclis'te Müdahale

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullarda temizlik hizmetlerinin eksikliğini gündeme getirerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular yöneltti. Temizlik personelinin sözleşmelerinin sona ermesiyle birçok okulun hijyen sorunları yaşadığı belirtildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullarda temizliğin öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapıldığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Özçağdaş, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan temizlik personelinin sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bazı okulların temizlikten mahrum kalmasını Meclis gündemine taşıdı. Temizlik işlerinin öğretmen, öğrenci ve velilerin sorumluluğuna bırakıldığını belirten Özçağdaş, verdiği soru önergesiyle program kapsamında kaç temizlik çalışanının sözleşmesinin dönem ortasında sona erdiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Özçağdaş'ın verdiği önergenin gerekçesi şöyle:

"Kamuda tasarruf politikaları gerekçesiyle, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında okullara yeterli temizlik personeli gönderilmemiş, bu durum ülke genelinde birçok okulda hijyen sorunlarına yol açmıştır. TYP kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bazı okullar temizlikten tamamen mahrum kalmış, temizlik işleri öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Örneğin, İzmir Foça'da bulunan Reha Midilli Anadolu Lisesi'nde 28 Mart 2025'ten bu yana tek bir temizlik görevlisinin bile bulunmadığı, okul temizliğinin öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapıldığı basına yansımıştır."

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'in yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular ise şunlar:

"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içinde TYP kapsamında çalışan kaç temizlik görevlisinin sözleşmesi dönem ortasında sona ermiştir? Bu personelin yerine herhangi bir istihdam sağlanmış mıdır? Sözleşme süresinin dönem ortasında biteceği en başından biliniyor olduğuna göre buna karşın ne gibi önlemler alınmıştır?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içinde, devlet okullarında İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışan kaç temizlik görevlisi vardır? Kaç kişi bu kapsamda okullarda çalışmaya başlayıp, daha sonra görevden ayrılmıştır?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla bakanlığınıza bağlı devlet okullarında toplam kaç kadrolu temizlik personeli görev yapmaktadır? Kaç okulda hiç kadrolu temizlik görevlisi bulunmamaktadır?

Temizlik görevlilerinin ve hijyen malzemelerinin yetersiz olduğu ya da hiç sağlanamadığı okulların öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından temizleniyor olması sağlık, etik ve hukuk açısından uygun olmadığına göre, bu sorunun çözümü için alınan tedbirler nelerdir?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başlamadan önce tüm okullara kadrolu ve yeterli sayıda temizlik personeli atanmasına yönelik bakanlığınızca yürütülen herhangi bir plan ya da çalışma var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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