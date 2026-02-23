Haberler

CHP'li Nazlıaka: "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi Yalnızca Sözde Değil, Uygulamada da Hayata Geçirilmelidir"

Aylin Nazlıaka, Yalova'da 'çocuk gürültüsü' yüzünden darbedilen 14 aylık İkra bebek hakkında açıklamalarda bulundu. Şiddete sıfır tolerans çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Yalova'da "çocuk gürültüsü" nedeniyle komşusuyla husumet yaşayan Muhammet Baca'nın 14 aylık kızı İkra'nın kucağındayken sopayla darbedilmesine ilişkin olarak, "İkra bebek henüz 14 aylık… Kucağında olduğu babası sopayla darbedilirken kafatası çatladı. Bu olay sadece bireysel bir öfke değil, derin bir şiddet kültürü sorunudur. Tahammülsüzlüğü büyüten, öfkeyi meşrulaştıran her anlayış başta çocuklar olmak üzere, tüm kırılgan grupları hedef haline getirir. Şiddete sıfır tolerans ilkesi yalnızca sözde değil, uygulamada da hayata geçirilmelidir" dedi.

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Yalova'da "çocuk gürültüsü" nedeniyle komşusuyla husumet yaşayan Muhammet Baca'nın 14 aylık kızı İkra'nın kucağındayken sopayla darbedilmesine ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"İkra bebek henüz 14 aylık… Kucağında olduğu babası sopayla darbedilirken kafatası çatladı. Bu olay sadece bireysel bir öfke değil, derin bir şiddet kültürü sorunudur. Tahammülsüzlüğü büyüten, öfkeyi meşrulaştıran her anlayış başta çocuklar olmak üzere, tüm kırılgan grupları hedef haline getirir. Şiddete sıfır tolerans ilkesi yalnızca sözde değil, uygulamada da hayata geçirilmelidir. İkra bebeğin sağlığına kavuşmasını temenni ediyor; adaletin eksiksiz işlemesini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çocuklara uzanan her el, hukuk önünde hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA
