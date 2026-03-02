Haberler

Suat Özçağdaş: Okullarda Yaşanan Şiddet Olayları Artık 'Münferit Olay' Başlığıyla Geçiştirilemez

Güncelleme:
CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İstanbul Çekmeköy'de bir öğretmenin bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine okullardaki güvenlik zafiyetleri ve şiddet olaylarına dikkat çekti. Özçağdaş, okullardaki yapısal sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede öğretmenin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Okullarda yaşanan şiddet olayları artık 'münferit olay' başlığıyla geçiştirilemez. Okullarımızda güvenlik zafiyetleri, rehberlik ve psikolojik danışman eksiklikleri, artan akran zorbalığı, gençler arasında derinleşen umutsuzluk ve şiddet eğilimi yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunlardır." dedi.

Özçağdaş, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmenin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda daha kaç öğretmenimizi, kaç çocuğumuzu kaybedeceğiz? Daha kaç kişinin ölmesini bekliyorsunuz? İstanbul Çekmeköy'de bir lisede, bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiasına sabır diliyorum. Yaralanan öğretmen ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyorum. Okullarda yaşanan şiddet olayları artık 'münferit olay' başlığıyla geçiştirilemez. Okullarımızda güvenlik zafiyetleri, rehberlik ve psikolojik danışman eksiklikleri, artan akran zorbalığı, gençler arasında derinleşen umutsuzluk ve şiddet eğilimi yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunlardır."

Defalarca uyardık. Okullarda güvenlik açığı var dedik. Rehberlik hizmetleri yetersiz dedik. Şiddet önleyici mekanizmalar kurulmalı dedik. Meclis'te yasa teklifleri verdik. Peki ne yapıldı? Okulların en temel meselesi güvenlikken, siz ideolojik tartışmalarla gündem değiştirmeyi tercih ettiniz. Çocukların ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak yerine, eğitim sistemini siyasi hesaplaşmaların alanına dönüştürdünüz.

Daha kaç öğretmeni kaybedeceğiz? Daha kaç çocuk şiddetin ortasında kalacak? Milleti kutuplaştıran gündemler üretmek yerine okullara güvenlik görevlisi atayın. İdeolojik tartışmalar yerine rehber öğretmen sayısını artırın. Öğretmeni koruyun, öğrenciyi koruyun. Okul; güvenli bir kamusal alan olmak zorundadır. Eğitim kurumlarını koruyamayan bir sistem, geleceğini koruyamaz. Çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi korumak devletin en temel görevidir ve bu görev ertelenemez, ihmal edilemez, görmezden gelinemez!"

