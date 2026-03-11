Gül Çiftci Binici: "Mahkemelerin Siyasi Arena Haline Gelmesini İsteyen Biz Değil AKP İktidarıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, "Mahkemelerin siyasi arena haline gelmesini isteyen biz değil AKP iktidarıdır. Soruşturmalardan gözaltı işlemlerine, uzun tutukluluktan soyut ve delilsiz iddianameye kadar İBB davası başından sonuna kadar siyasidir ve amacı bir sonraki seçimi kazanacak kadroları siyasetin dışına atma çabasıdır" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çitfci Binici şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İBB davasına ilişkin açıklamaları, gerçeği çarpıtma ve kamuoyunu yanıltma girişiminden ibarettir. Parti grubumuz, duruşmaların canlı yayınlanabilmesi için gerekli kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştur. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi teklifin yasalaşmasının önündeki tek engeldir. Şeffaflığı sağlayacak düzenlemeyi Meclis gündemine getirmeyenlerin, 'canlı yayın için kanuni düzenleme şart' şeklindeki beyanı kendi içinde ciddi bir çelişki yaratmaktadır."

"Mahkemelerin siyasi arena haline gelmesini isteyen biz değil AKP iktidarıdır"

Duruşmanın ilk oturumunda 'selamlama' tartışması yaşanmamıştır. Duruşmada yaşanan tartışma usule ilişkin bir itirazdır. Ceza yargılamasında tarafların usule ilişkin itirazlarını dile getirmesi, savunma hakkının doğal ve meşru bir parçasıdır. Heyetin yaptığı, bu hakkı yok saymaktır. Mahkeme heyetinin görev süresi ise Gürlek tarafından sadece heyet başkanının kıdem tartışmasına indirgenmek istenmiştir. Tartışma kişisel bir polemik değildir. Söz konusu heyetin iki üyesinin Mayıs 2024'te göreve başlamış olması, böylesine kapsamlı ve siyasi sonuçları olan bir davayı yönetme bakımından yeterli tecrübelerinin bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu, hukuk içinde yapılmış bir değerlendirmedir.

Mahkemelerin siyasi arena haline gelmesini isteyen biz değil AKP iktidarıdır. Soruşturmalardan gözaltı işlemlerine, uzun tutukluluktan soyut ve delilsiz iddianameye kadar İBB davası başından sonuna kadar siyasidir ve amacı bir sonraki seçimi kazanacak kadroları siyasetin dışına atma çabasıdır."

Kaynak: ANKA