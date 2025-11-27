CHP, 39. Olağan Kurultay Öncesi Son Toplantısını Yaptı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, 39. Olağan Kurultay'a dair son değerlendirmeleri yapmak üzere toplandı. Toplantı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel