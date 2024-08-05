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CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı Sonuçları Açıklandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları Kurultayı sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Asu Kaya'nın başkan seçildiği kurultayda Aylin Nazlıaka'ya teşekkürlerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. CHP Lideri Özel, Kadın Kolları Başkanı seçilen Asu Kaya'yı tebrik ederken, eski başkan Aylin Nazlıkaka'ya teşekkürlerini iletti.

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldı. Kadın Kolları Başkanı'nın belli olmasından sonra CHP Lideri Özgür Özel X hesabından açıklama yaptı.

CHP Lideri Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Kadın Kolları Kurultayımızda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya'yı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor, 4 yıl boyunca bu görevi yürüten Aylin Nazlıaka'ya ve ekibine görev süresi boyunca yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Aylin Nazlıaka Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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