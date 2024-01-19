Chongqing'da dört dev panda halkla buluştu

CHONGQİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nden Chongqing Belediyesi'nin Yongchuan bölgesindeki Locajoy hayvan tema parkına getirilen Qing Hua, Qing Lu, Qiao Yue ve Ai Lian adlı dört dev panda Perşembe günü halkla buluştu.