CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız

Chp Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Parti Sözcüsü olan Faik Öztrak, toplantının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

ŞAŞIRTAN GAF

Sözcü Öztrak enflasyonun, işsizliğin, Türkiye'de görülmemiş bir sefalete sebep olduğunu ve ülkede açlığın başladığını savunarak sözlerini devam ettirirken şaşırtan bir gafa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Beklenmeyen gafın ardından konuşmasına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Öztrak'ın o anları, sosyal medyada da çokça konuşuldu.