Cezayir'in kanyon yamaçlarında inşa edilen Berberi köyü: Şurfet Gumi

Cezayir'in güneybatısında bulunan Avras Dağı eteklerindeki doğal kanyonda bölge halkı Berberiler (Amazigler) tarafından inşa edilen "Şurfet Gumi" köyü, içerisinde onlarca taş ev ve pencereli geçiş koridoru barındırıyor.

Doğal kanyonda eşsiz bir manzaranın içerisinde kurulan köy, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Ne zaman inşa edildiğiyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığı "Şurfet Gumi", bölge halkı tarafından tarih içerisinde erzak depolamak ve savaş zamanlarında sığınak olarak da kullanılıyor.