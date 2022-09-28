Cezayir'de uluslararası tarım fuarı açıldı
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Cezayir'in kuzeybatısındaki Mustaganım kentinde uluslararası tarım fuarı açıldı.
Cezayir'in kuzeybatısındaki Mustaganım kentinde uluslararası tarım fuarı açıldı.
Cezayir Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustaganım kentinde ikincisi bu yıl düzenlenen tarım fuarına Hollanda "onur konuğu" olarak katılıyor.
Türkiye'den de 2 şirketin katıldığı fuarda, 11 ülkeden 200 şirket stant açtı.
Cezayir Tarım Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen ve 3 gün devam edecek fuarın gelişen teknolojiler, yenilikçi çözümler bulma ve profesyonellere yeni ufuklar açmasının hedeflediği kaydedildi.
Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel