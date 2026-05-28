Cezaevinden izinli çıkan koca, eşi ile evde bulunan kadını bıçakladı

Kocaeli'de Kurban Bayramı izniyle cezaevinden çıkan hükümlü Şafak Ö., evdeki eşi Gülişah Ö. ve Eda D.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kaçan şüpheli, termal drone destekli operasyonla yakalandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Şafak Ö., eşi Gülişah Ö. ile Eda D.'yi bıçakla sırtlarından yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Şafak Ö., evde bulunan eşi Gülişah Ö. ile Eda D.'yi sırtından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Şafak Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı. Yapılan aramalar sonucunda bir süre sonra Şafak Ö, başka bir adreste yakalandı. Tedavi altındaki yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BİNANIN ÖNÜNDEKİLERLE DE KAVGA ETMİŞ

Şafak Ö.'nün 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan olayın yaşandığı evin sokağına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki kişiyi bıçaklayan şüphelinin evden çıktıktan sonra binanın önünde de bazı kişilerle kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
