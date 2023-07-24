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Ceylanpınar'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.A. yakalandı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen S.A. yakalandı.

Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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