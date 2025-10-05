Haberler

Ceylanpınar'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şeyhmus S. (61) idaresindeki 07 AFC 192 plakalı otomobil, kırsal Yukarıkarataş ve Yalçınkaya mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel
