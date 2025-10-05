Ceylanpınar'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Şeyhmus S. (61) idaresindeki 07 AFC 192 plakalı otomobil, kırsal Yukarıkarataş ve Yalçınkaya mahalleleri arasında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.