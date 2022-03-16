Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yabancı yatırımcılarıyla bir araya geldi - Haberler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yabancı yatırımcılarıyla bir araya geldi

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yabancı yatırımcılarıyla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yabancı yatırımcılarıyla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yabancı yatırımcılarıyla bir araya geldi

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Gayrimenkul, Murat Kurum, Fransa, Güncel, Haberler

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