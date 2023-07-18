Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Samandağ'da İncelemelerde Bulundu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde hasar alan iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Gürgen, beraberinde Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile ilçe merkezinde incelemede bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Yardımcısı Gürgen, ilçede hasar görmüş yerlerin yenilenmesi için Belediye Başkanı Eryılmaz ile çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Samandağ ilçesinin kalbi konumundaki çarşı merkezi ve meydanın düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Gürgen, 'Arkadaşlarla birlikte proje hazırlayacağız. O proje hazırlandıktan sonra başkanımızla beraber açıklayacağız.' diye konuştu.