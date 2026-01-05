Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank Mardin Valiliğini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yarın düzenlenecek törene katılmak üzere Mardin'e geldi.

Valiliği ziyaret eden Varank, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç ve TOKİ Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses de yer aldı.