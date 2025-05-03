Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarına hastanede taziyelerini iletti.

Yılmaz, Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Burada Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı.

Yılmaz'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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