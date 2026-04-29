Cevdet Yılmaz: "İşsizliği Azaltmayı ve Toplumsal Refahı Kalıcı Olarak Artırmayı Amaçlıyoruz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve etkin bir şekilde uyguladığımız program sayesinde bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen işsizlik oranı istikrarlı ve tek haneli seviyesini korumaktadır. Yürüttüğümüz politikalar sayesinde işgücü piyasasını daha da güçlendirerek işsizliği azaltmayı ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından işsizlik oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve etkin bir şekilde uyguladığımız program sayesinde bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen işsizlik oranı istikrarlı ve tek haneli seviyesini korumaktadır. 2026 yılı Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 35'inci aya taşımıştır. Gençlerde işsizlik oranı geçen aya göre 0,5 puan, kadınlarda ise 0,8 puan azalarak sırasıyla yüzde 15,3 ve yüzde 10,7 olarak gerçekleşmiştir."

Savaşın ekonomimiz ve dolayısıyla istihdamımız üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla turizmden sanayiye, ticaretten finansa kadar birçok alanda sektörlerimizin ihtiyacına karşılık veren tedbirleri kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde hazırlayarak hayata geçirdik. KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yüksek teknolojili yatırımların teşviki, emek yoğun sektörlere verilen destekler ve ihracatçıların finansman imkanlarının genişletilmesine yönelik uyguladığımız politikaların yanı sıra geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı' kapsamında atacağımız adımların da yeni yatırımların önünü açmasını ve istihdamı artırmasını öngörüyoruz. Yürüttüğümüz politikalar sayesinde işgücü piyasasını daha da güçlendirerek işsizliği azaltmayı ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: ANKA