Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciliğin toplum için önemi ve gazetecilerin üstlendiği rolü vurguladı. Yılmaz, hakikatin peşinde çalışan gazetecileri rahmetle anarken, dünya genelindeki zulümlere karşı duyarlılığı artırmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin, bu sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Gazetecilik, toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevidir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin, bu sorumluluk bilinciyle, doğru ve tarafsız biçimde kamuoyuna aktarılması son derece kıymetlidir. Bu vesileyle hakikatin peşinde görevini yaparken hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle anıyor; başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulmü ve insanlık suçlarını büyük bir özveriyle insanlığa duyuran basın mensuplarını selamlıyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
