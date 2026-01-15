Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Miraç Kandili mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kutlu yolculuğunu yaptığı Miraç gecesine erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Dualarımızın semaya yükseldiği bu mübarek gecenin; aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
