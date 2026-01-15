Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kutlu yolculuğunu yaptığı Miraç gecesine erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Dualarımızın semaya yükseldiği bu mübarek gecenin; aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."