Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Gündüz seçildi
Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yapılan genel kurulda Cesur Gündüz başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Fuat Canlı yeniden aday olmazken, Gündüz 262 üyenin oy kullandığı seçimde 142 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Cesur Gündüz seçildi.
Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Fuat Canlı başkanlığı yeniden aday olmadı.
Tuncay Bek ve Cesur Gündüz'ün adaylığını koyduğu genel kurulda yapılan seçime katılan 262 üyeden 142'sinin oyunu alan Gündüz başkanlığa seçildi. Bek ise 118 oyda kaldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
Gündüz, teşekkür konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde odayı daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel