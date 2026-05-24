İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 düzensiz göçmen yakalanırken, bir insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Babür Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3'ü çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar ilçesinde ise Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber tekne durduruldu. Teknede 4 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli ise işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
