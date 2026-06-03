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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti. Polat'ın, Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi 3006 Sokak'taki bir otelin önünde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş edilen Can Polat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar
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