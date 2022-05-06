Çeşme'de Hıdırellez coşkusu yaşandı - Haberler

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Çeşme'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

AA - Seher Deniz - Güncel
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Çeşme'de Hıdırellez coşkusu yaşandı

Çeşme'de Hıdırellez büyük bir coşkuyla kutlandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Çeşme'de Hıdırellez büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hıdırellez dolayısıyla Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ateş yakıldı, Çeşmeliler ateşin üzerinden atladı. Rengarenk kıyafetleriyle dans eden ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Belediye tarafından düzenlenen Roman Band konserine Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Seher Deniz - Güncel

Hıdırellez, Çeşme, Güncel, Haberler

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