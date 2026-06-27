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Çeşme'de çöplükte çıkan yangın, makilik alana sıçradı

Çeşme'de çöplükte çıkan yangın, makilik alana sıçradı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın, otluk ve makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki çöplükte saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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