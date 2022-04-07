Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.15 sıralarında iki can salı içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen iki can salı içerisindeki toplam 25 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.