Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.15 sıralarında iki can salı içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen iki can salı içerisindeki toplam 25 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

Sahil Güvenlik, Çeşme, Yunan, Türk, Güncel, Haberler

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