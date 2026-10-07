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Çeşme Belediyesi'ne operasyon: 11 gözaltı

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3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZATINA ALINDIİzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZATINA ALINDI

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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