Çeşme Belediyesi'ne operasyon: 11 gözaltı

Çeşme Belediyesi'ne operasyon: 11 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZATINA ALINDIİzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZATINA ALINDI
İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı