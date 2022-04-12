Çeşme Belediyesi Gençlik Korosu Kuruluyor!

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - 15-25 yaş arası gençlerden oluşan Koro'nun son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.

Çeşme Belediyesi 12 ay sürdürülebilir kültür sanat projeleri Çocuk Korosu, Gençlik Korosu, Türk Halk ve Sanat Müziği Koroları, Halk Dansları eğitimleri ve Enstrüman hobi kursları ile sanatseverleri ücretsiz eğitimlerle buluşturuyor.

" Çeşme'den Samsun'a Şarkılar" konseriyle başlayacaklar

Çeşme'li gençlerin müziksel gelişiminin sosyal yaşamlarında olumlu etkisi olacak eğitimlere önem verdiğini ifade eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme Belediyesi Gençlik Korosu sanatsal ve kültürel bir buluşma olacak, gençlerimiz hem dünya ülkeleri hem de Türkiye koro müziği yapısını öğrenecekler, hayata bakış biçimlerinde fark yaratacaklar. Ulusal değerlerimizi de belleklerinde taze tutacaklar ve ilk konserleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Çeşme'den Samsun'a Şarkılar" konseri ile tüm sanatseverler ile buluşacaklar" dedi.

"En güzel enstrüman insan sesidir"

"En güzel enstrüman İnsan Sesidir ve Koro "İnsan" demektir" diyen Orkestra ve Koro Şefi Uğur Sayınbatur şunları söyledi: "Çeşmeli gençlerimizle birlikte nefes alıp hikayemizi oluşturacağımız, kültürel kazanımlar elde edeceğimiz Çeşme Belediyesi Gençlik Korosu korist seçmelerinde, adayların müzikal işitmelerine, ses renklerine, müziğe yatkınlıklarına, melodi ve ritim hafızalarının göz önünde bulundurulacağı bir performans sınavı yapılacak."

Gençlik Korosu Seçmeleri: (15-25 Yaş Aralığı)

1.Tek ses tekrar (piyanoda verilen tek sesi "na" vokali ile tekrarlamak)

2.Çift ses tekrar (piyanoda aynı anda verilen iki sesi, önce kalın sonra ince ses olmak üzere "na" vokali ile tekrarlamak)

3.Ritim (alkışla verilen ritmi aynı şekilde alkış ile tekrarlamak)

4.Melodi Hafızası (piyanoda çalınan ezgileri "a" veya "na" ile tekrarlamak)

5.Şarkı Söyleme (adayın bildiği bir şarkı/türkü/marşı vb. eseri eşlikli veya eşliksiz olarak söylemek)

Sınava Katılım Şartları ve Başvuru

Son Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma

Yaş aralığı: 15-25 Yaş

Sınav Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar

Sınav Yeri: Çakabey Kültür Merkezi/Çeşme

Sınav saati için adaylar aranacak.

Bültenler / Güncel