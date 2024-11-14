CerModern'de Astim Kolektifi'nin Çağdaş Sanat Sergisi Açılıyor

CerModern, 16 Kasım-15 Aralık'ta, Astim Kolektifi'nin oluşturduğu, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışının yer alacağı sergiye ev sahipliği yapacak.

CerModern'den yapılan açıklamada, Çanakkale Bienali'nde dikkati çeken Astim Kolektifi'nin ağırlanacağı belirtildi.

Kolektifin oluşturduğu sergide, Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaotu, Mustafa Akkaya, Berkin Günsay ve Erdal Duman'ın eserlerinin yer alacağı ifade edildi.

Serginin, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışını, dijital medya, sanal gerçeklik teknolojileri ve ileri dönüşümle harmanlayarak ziyaretçilere sunmayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, kolektifin yükselmesinin temelinde, sanayinin göbeğinde şekillenen hem çevresel hem de toplumsal etkilere yönelik duyarlı yaklaşımın yer aldığı kaydedildi.

Astim'in, çağdaş sanatın dinamik unsurlarına, özellikle dijital medya ve sanal gerçeklik teknolojilerine odaklanarak, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştürdüğü vurgulanan açıklamada, bu sanat anlayışının izleyiciyi sadece gözlemci değil aynı zamanda aktif bir katılımcı olmaya davet ettiği anlatıldı.

Açıklamada, "Astim Kolektifi eserleri, dijital ortamlar ve teknolojilerin sunduğu etkileşimli olanakları kullanarak, bireylerin yaşadığı çevreyle ilişkisini sorgulayan, kamusal alanda anlam bulan sanatsal projeler üretiyor. Bu projeler hem izleyiciyi sanatla daha doğrudan bir deneyime yönlendiriyor hem de toplumsal ve çevresel sorumlulukları yeniden tartışmaya açıyor. Kamusal sanat anlayışını bu bağlamda dönüştüren Astim, sanatın toplumla kurduğu ilişkiyi sadece görsel bir biçim değil aynı zamanda duyusal ve entelektüel bir etkileşim olarak sunuyor." ifadelerine yer verildi.

CerModern'in bu sergiyle, çağdaş sanatın sınırlarını genişleten ve toplumsal farkındalık oluşturan bir deneyim alanı sunmayı hedeflediği belirtildi.