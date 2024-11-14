Üye Girişi
Haberler

CerModern'de Astim Kolektifi'nin Çağdaş Sanat Sergisi Açılıyor

CerModern'de Astim Kolektifi'nin Çağdaş Sanat Sergisi Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CerModern, 16 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Astim Kolektifi'nin çağdaş sanat anlayışını sergileyecek. Sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen eserler dijital medya ve sanal gerçeklik teknolojileri ile harmanlanarak ziyaretçilere sunulacak.

CerModern, 16 Kasım-15 Aralık'ta, Astim Kolektifi'nin oluşturduğu, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışının yer alacağı sergiye ev sahipliği yapacak.

CerModern'den yapılan açıklamada, Çanakkale Bienali'nde dikkati çeken Astim Kolektifi'nin ağırlanacağı belirtildi.

Kolektifin oluşturduğu sergide, Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaotu, Mustafa Akkaya, Berkin Günsay ve Erdal Duman'ın eserlerinin yer alacağı ifade edildi.

Serginin, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışını, dijital medya, sanal gerçeklik teknolojileri ve ileri dönüşümle harmanlayarak ziyaretçilere sunmayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, kolektifin yükselmesinin temelinde, sanayinin göbeğinde şekillenen hem çevresel hem de toplumsal etkilere yönelik duyarlı yaklaşımın yer aldığı kaydedildi.

Astim'in, çağdaş sanatın dinamik unsurlarına, özellikle dijital medya ve sanal gerçeklik teknolojilerine odaklanarak, endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştürdüğü vurgulanan açıklamada, bu sanat anlayışının izleyiciyi sadece gözlemci değil aynı zamanda aktif bir katılımcı olmaya davet ettiği anlatıldı.

Açıklamada, "Astim Kolektifi eserleri, dijital ortamlar ve teknolojilerin sunduğu etkileşimli olanakları kullanarak, bireylerin yaşadığı çevreyle ilişkisini sorgulayan, kamusal alanda anlam bulan sanatsal projeler üretiyor. Bu projeler hem izleyiciyi sanatla daha doğrudan bir deneyime yönlendiriyor hem de toplumsal ve çevresel sorumlulukları yeniden tartışmaya açıyor. Kamusal sanat anlayışını bu bağlamda dönüştüren Astim, sanatın toplumla kurduğu ilişkiyi sadece görsel bir biçim değil aynı zamanda duyusal ve entelektüel bir etkileşim olarak sunuyor." ifadelerine yer verildi.

CerModern'in bu sergiyle, çağdaş sanatın sınırlarını genişleten ve toplumsal farkındalık oluşturan bir deneyim alanı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı! Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.